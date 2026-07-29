Lo stop non è più soltanto precauzionale. Per Emanuele Schimmenti il ritiro di Cascia è già terminato e il Benevento aspetta con apprensione l’esito degli esami che dovranno chiarire l’entità del problema che tormenta l’ex Potenza ormai da quasi due settimane. Mentre ieri i giallorossi hanno ripreso gli allenamenti dopo la giornata di riposo con una doppia seduta tra palestra e campo al centro sportivo ‘Magrelli Active’, l’esterno offensivo non era con il resto della squadra.

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