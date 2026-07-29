Sono al vaglio dei Carabinieri le immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza della zona per identificare i responsabili del tentato colpo allo sportello Bancomat di Limatola. I fatti della nottata tra lunedì e martedì quando, alle ore 2:30 del mattino, una deflagrazione ha fatto saltare in aria l’erogatore di via San Rocco – un punto adibito solo a prelievo e non sede di uffici. Ingenti i danni recati alla facciata ospitante l’infrastruttura con conseguenze pesanti anche per una attigua attività commerciale.

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