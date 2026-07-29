Aumenta ulteriormente il già massiccio ricorso agli straordinari di medici specializzati in servizio presso l’azienda ospedaliera ‘San Pio’, nei due presidi di Benevento e di Sant’Agata de’ Goti.

E’ quanto emerge dalla delibera numero 747 del 28 luglio, previsione dell’attività in autoconvenzione per il secondo quadrimestre 2026 relativa alla dirigenza medica.

Se nel primo quadrimestre il fabbisogno rilevato era stato di 4.445 ore (autoconvenzione interna per 4.066 ore e esterna per 379 ore), il previsionale per il II quadrimestre vede un fabbisogno straordinari di 5.797 ore (autoconvenzione 5.336 e esterne per 461 ore).

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