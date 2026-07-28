Emesso ed eseguito decreto di sequestro nei confronti della ditta “Global Service” del 43enne, Giuseppe De Lorenzo (già astretto in custodia cautelare in carcere anche a seguito di altro specifico reato contestato nei suoi confronti), per asserite condotte truffaldine, continuate, contestate appunto nei suoi confronti. Truffe che sarebbero state “consumate ai danni di altri imprenditori nel quadro di attività di smaltimento rifiuti derivanti da attività artigianali e industriali”.
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