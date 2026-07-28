“Consigliera, la doppia morale non appartiene a chi applica le regole, ma a chi cambia posizione a seconda del banco che occupa”. Esordiscono così il sindaco Giuseppe Ricci e l’assessora Alessia Accettola, in risposta alla capogruppo di opposizione Giovanna Petrillo. Il caso, lo ricordiamo, riguarda la richiesta di accesso agli atti presentata dagli esponenti di maggioranza Annese, Barrasso, Gaudino e Melillo su diversi atti coperti da omissis.

La consigliera di minoranza ha rilanciato le accuse di mancata trasparenza ed evidenziato la crepa interna alla maggioranza. Senza entrare nel merito della questione, il primo cittadino e l’assessora al bilancio hanno rintuzzato Petrillo, richiamando il dibattito sull’accesso agli atti nato nel corso della gestione Ciampi: “Nel 2021, quando lei sedeva in maggioranza, ai consiglieri di opposizione dell’epoca (Giuseppe Ricci, Alessia Accettola, Vincenzo Boniello e Giancarlo Bruno) fu negato l’accesso al protocollo, al punto da rendere necessario l’intervento del Prefetto per vedere riconosciuto un diritto previsto dalla legge.

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