Per ora, si candida a consigliere comunale di Benevento, dopodiché intende ritirarsi in convento. Finalmente!, esclamerebbero i suoi detrattori, che però sono destinati a rimanere delusi, perché Clemente Mastella ha sì quale obiettivo finale del suo lungo percorso politico ed istituzionale la casa di una comunità francescana, ma i religiosi non ci sono più da decenni e quel convento, fatto ristrutturare dallo stesso Mastella sindaco negli anni ’80, oggi è la sede del comune di Ceppaloni. Insomma, vorrebbe fare il sindaco del suo paese per la terza volta.

Il leader di Ndc è un fiume straripante, era certo di poter confermare Nino Lombardi alla presidenza della Provincia, ma non con una percentuale così elevata, superando il candidato del centrodestra in tutte le fasce. Una prudenza legittima quella del sindaco di Benevento, che accreditava Cataudo, considerato il soccorso scontato del Pd, di un 45% ed, invece, non è andato oltre il 35. Un successo spalmato su tutto il territorio, quello di Lombardi, che temeva il responso dei piccoli comuni, laddove meno di cinque mesi fa, alle elezioni dei consiglieri, solo il centrodestra, con le liste Unione dei Moderati (FdI-FI)e Sannio Insieme (Lega) aveva totalizzato 245 voti, oggi calati a 185 e c’è sempre da tener presente il contributo del Pd. Insomma, una autentica débacle per il centrodestra, coeso solo in apparenza.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia