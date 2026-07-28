Due Comuni, la stessa protesta.

Arrivano dai gruppi di opposizione di San Nicola Manfredi e Pago Veiano critiche alla gestione delle isole ecologiche presenti sul territorio.’Progetto per San Nicola’, squadra guidata da Angelo Capobianco, ha puntato il dito verso le condizioni del Centro di raccolta comunale, dove le porte risultano sbarrate. Il tema ha già generato discussione tra la minoranza e il sindaco Vernillo in diverse occasioni, con il primo cittadino che ha sempre escluso il mancato funzionamento dell’isola.

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