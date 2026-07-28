“L’esito dell’elezione per la Presidenza della Provincia di Benevento non cambia il significato politico del percorso intrapreso. Il centrodestra ha dimostrato compattezza, senso di responsabilità e una forte identità territoriale, presentandosi unito attorno alla candidatura di Claudio Cataudo”.

A scriverlo sono Fulvio Martusciello, Antonio Iannone, Giampiero Zinzi e Luigi Casciello, responsabili campani dei partiti di centrodestra. “La scelta condivisa dai referenti regionali di Forza Italia, Fratelli d’Italia, Lega e Noi Moderati ha rappresentato una chiara prova di coesione della coalizione.

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