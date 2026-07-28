Umberto Del Basso De Caro si è dimesso da consigliere comunale a Castelfranco in Miscano. Era nel consesso dallo scorso maggio allorquando, pur non essendo di tale paese, raccogliendo le sollecitazioni del suo partito, aveva sfidato Andrea Giallonardo, che lo aveva sconfitto intercettando 381 voti, corrispondenti al 68,28%, conquistando 7 seggi. Del Basso De Caro aveva calamitato 112 preferenze, pari al 20,07%, eleggendo un altro consigliere oltre a lui, Rocco Verrilli che l’ex sottosegretario aveva voluto capogruppo. Il sindaco Giallonardo convocherà il consiglio per venerdì, prevedendo la surroga e l’ingresso in consiglio del primo dei non eletti della lista “Castelfranco in Comune”, ossia Elio Scinto. Che non è rimasto sorpreso dalle dimissioni di Del Basso De Caro, che gliele aveva anticipate alcune settimane fa, prevedendole dopo il voto alla Provincia. Nella tarda mattinata di ieri, è pervenuta in municipio la comunicazione del disimpegno.

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