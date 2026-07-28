Cosmoprof Worldwide Bologna torna dal 18 al 21 marzo 2027

Roma, 28 lug. (Adnkronos) – Cosmoprof Worldwide Bologna, la manifestazione di riferimento a livello globale per tutti i comparti dell’industria cosmetica, tornerà dal 18 al 21 marzo 2027. L’edizione celebrerà i 60 anni dalla nascita dell’evento e introdurrà una significativa evoluzione del layout espositivo, progettata per rendere l’offerta più leggibile, favorire flussi di visita più mirati e migliorare ulteriormente le opportunità di incontro e di business tra gli operatori. Il sessantesimo anniversario rappresenta un traguardo dal forte valore simbolico, che racconta non soltanto la storia e l’evoluzione della manifestazione, ma anche il percorso di crescita di un’intera industria. In sei decenni il settore cosmetico ha saputo trasformarsi, anticipare le dinamiche di consumo e affermarsi come uno dei comparti più dinamici e resilienti a livello internazionale. Cosmoprof Worldwide Bologna ha accompagnato le principali trasformazioni del beauty, contribuendo a definirne linguaggi, modelli di business e relazioni globali. Da manifestazione espositiva si è progressivamente evoluta in una piattaforma strategica per il business, il networking e l’aggiornamento professionale: un ecosistema internazionale in cui ricerca, innovazione e mercato si incontrano lungo l’intera filiera, dalla supply chain al prodotto finito.

In questo percorso si inserisce il nuovo layout previsto per il 2027. La riorganizzazione degli spazi risponde all’evoluzione dei mercati, alla crescita della partecipazione internazionale e alla necessità di offrire a espositori e visitatori un’esperienza sempre più efficace, specializzata e coerente con i diversi canali distributivi e professionali. L’internazionalità di Cosmoprof Worldwide Bologna è il frutto di un impegno strutturale e continuativo, dimostrato dagli ottimi risultati dell’edizione 2026: 3.104 espositori da 68 Paesi, l’80% dei quali internazionali, e oltre 255.000 addetti ai lavori da 155 Paesi, con il 53% di operatori provenienti dall’estero. La crescita dell’offerta internazionale e la presenza sempre più articolata di aziende, collettive e delegazioni professionali rendono necessario un modello espositivo capace di orientare i visitatori con maggiore immediatezza e di valorizzare le specificità dei diversi comparti.

“Il sessantesimo anniversario rappresenta un traguardo importante, ma soprattutto un’occasione per continuare a evolvere il ruolo di Cosmoprof come piattaforma globale al servizio dell’industria”, dichiara Enrico Zannini, direttore generale di BolognaFiere Cosmoprof. “Il nuovo layout è parte di un percorso di sviluppo che punta a rendere la manifestazione sempre più efficace, accessibile e capace di rispondere alle esigenze di un mercato internazionale in costante trasformazione. Continueremo a investire nell’innovazione del format, nei servizi e nei contenuti, per creare valore concreto per aziende e operatori”.

La riorganizzazione prevista per il 2027 non rappresenta quindi una semplice ridistribuzione degli spazi, ma uno degli strumenti attraverso cui Cosmoprof intende consolidare ulteriormente la propria natura B2B. L’obiettivo è rendere più riconoscibili le diverse aree merceologiche, indirizzare i flussi verso i settori di maggiore interesse e creare condizioni ancora più favorevoli per incontri qualificati tra espositori, buyer, distributori, retailer, produttori e professionisti. Un layout più leggibile e specializzato permetterà agli operatori di ottimizzare il tempo trascorso in fiera, facilitando l’individuazione di aziende, prodotti, tecnologie e soluzioni pertinenti alle proprie esigenze e contribuendo a massimizzare il valore della partecipazione. Il layout di Cosmoprof Worldwide Bologna 2027 sarà caratterizzato da una significativa riorganizzazione degli spazi dedicati al prodotto finito. Il nuovo assetto consentirà di distinguere con maggiore chiarezza le aree rivolte al retail da quelle dedicate alla distribuzione destinata ai canali professionali oltre che ai professionisti dei saloni, dei centri estetici, delle spa e del mondo nail, rendendo più intuitivi i percorsi di visita e rafforzando l’identità dei diversi comparti.

Nel comparto Professional Hair, i Padiglioni 31, 32 e 33 manterranno l’attuale destinazione, mentre le aziende precedentemente collocate nel Padiglione 25 saranno trasferite nel Padiglione 37, che diventerà il principale polo dedicato al settore. On Hair Show si sposterà invece all’interno di Unipol Hall, il nuovo padiglione polifunzionale che sorgerà nell’area precedentemente occupata dal padiglione 35, e che ospiterà anche parte delle aziende di Nailworld. Il comparto Beauty & Spa sarà invece consolidato nei Padiglioni 25 e 26, spazi caratterizzati da una conformazione più funzionale e da un accesso diretto dal Centro Servizi, con l’obiettivo di rafforzare il settore sia in termini di superficie sia di qualità dei flussi. Nell’ammezzato tra i due padiglioni troverà inoltre spazio il Mall Stage, palco destinato a World Massage Meeting e Cosmo OnStage. NailWorld sarà maggiormente concentrato e integrato: le aziende saranno distribuite principalmente tra Unipol Hall (nell’area dell’ex padiglione 35), l’Area esterna 38 e una parte del Padiglione 27N, che ospiterà anche Cosmoshop (Padiglione 27).

Una delle principali novità sarà l’ampliamento dell’area dedicata alle collettive internazionali, che occuperanno anche la parte superiore del Mall, a conferma della crescente internazionalità della manifestazione e dell’aumento delle partecipazioni sostenute da enti e istituzioni locali. La distribuzione dei principali Country Pavilion resterà sostanzialmente invariata nei Padiglioni 16, 16A, 22, 22B e 34, mentre il Taiwan Pavilion si trasferirà al Padiglione 28. La sezione Green & Organic, dedicata a brand e prodotti biologici, vegani, eco-sostenibili, certificati e cruelty-free, rimarrà invece al Padiglione 21.