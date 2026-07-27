In pieno svolgimento gli approfondimenti rispetto il fenomeno rappresentato dall’enorme quantità di schiuma nel letto del fiume Calore (oltre alla moria dei pesci), lo spettacolo sconcertante e sconfortante che si è palesato sabato mattina agli occhi dei cittadini sulle viabilità tra viale Longobardi e Lungo Calore Manfredi di Svevia.

In azione i Carabinieri Forestali di Benevento e i tecnici dell’Agenzia Protezione Ambientale della Campania (Arpac). Militari e tecnici immediatamente attivatisi per le rispettive competenze, con i primi a condurre indagini e i secondi ad effettuare prime analisi.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia