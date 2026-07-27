Anche per la notte tra sabato e domenica fetore insopportabile nell’aria. Segnalazioni social sulla presenza di forti miasmi e impossibilità di tenere le finestre aperte per godere della frescura notturna in giornate che restano caratterizzate da temperature molto alte. Segnalazioni anche su impatto particolarmente fastidioso legato ai miasmi tra lacrimazione degli occhi e pizzicore per le vie respiratorie. Una situazione ormai attenzionata da tempo e del resto rispetto alla quale questa mattina si terrà un summit in prefettura sollecitato dalla stessa amministrazione comunale e dal sindaco Clemente Mastella.

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