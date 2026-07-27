Si alzano i giri, il livello dell’avversario e il Benevento continua a mostrare progressi. Superati i primi modesti ostacoli stagionali, la formazione giallorossa se la cava bene contro due squadre più attrezzate delle precedenti, prima la Roma Primavera e poi l’Ostiamare. E’ in particolare la sfida giocata ieri a Cascia contro i laziali ad aver consegnato altre buone sensazioni ad Antonio Floro Flores sul piano dell’attenzione offerta dai suoi e della disciplina tattica, ma sopratutto ha lasciato l’impressione che il restyling estivo non ha corrotto le peculiarità di quella squadra che ha vinto campionato e Supercoppa appena qualche mese fa.

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