Guai per Volpato, fermato in auto a Sydney per eccesso velocità, test preliminare positivo alla cocaina

Sydney, 24 lug. (Adnkronos/Afp) – Il calciatore australiano Cristian Volpato, stella dei Socceroos ai Mondiali, giocatore del Sassuolo ed ex Roma, sarebbe risultato positivo alla cocaina dopo essere stato fermato per eccesso di velocità a Sydney venerdì, secondo quanto riportato dalla polizia e da diverse fonti. Un comunicato della polizia del Nuovo Galles del Sud afferma che un uomo di 22 anni, ampiamente identificato dai media locali come Volpato, che gioca in Italia, sarebbe stato fermato due volte per eccesso di velocità durante la notte.

La prima volta è risultato positivo all’etilometro e gli è stata notificata una contravvenzione, prima di essere fermato nuovamente due ore dopo. Questa volta è stato sottoposto a un test antidroga che è risultato positivo alla cocaina, ha affermato la polizia, e un secondo campione è stato inviato per ulteriori analisi. “La sua patente di guida internazionale è stata sospesa per un periodo di sei mesi, revocandogli il diritto di guidare nel Nuovo Galles del Sud”, ha dichiarato la polizia.

Volpato, che gioca nel Sassuolo, squadra di Serie A, ha collezionato tre presenze con i Socceroos ai Mondiali dopo aver cambiato nazionalità sportiva, passando dall’Italia all’Australia, poco prima del torneo. Nato e cresciuto a Sydney, si è trasferito all’estero e ha rappresentato l’Italia a vari livelli giovanili.

Tony Basha, allenatore di Sydney che ha allenato Volpato prima del suo trasferimento in Italia e che continua a essere un suo mentore, ha dichiarato al Sydney Morning Herald che il centrocampista offensivo ha negato di aver assunto cocaina o qualsiasi altra sostanza illecita. “Era irremovibile sul fatto di non averne mai fatto uso”, ha detto Basha. “Era scioccato. Anch’io sono scioccato perché si tratta di un’accusa molto grave”.