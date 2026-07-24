66° Salone Nautico Internazionale: fiducia delle imprese, crescita esposizione e nuove opportunità di mercato

Roma, 24 lug. (Adnkronos) – A Genova, dall’1 al 6 ottobre, il 66° Salone Nautico Internazionale cresce nell’esposizione confermando la propria identità più profonda: essere la piattaforma che accompagna l’industria nautica, ne orienta le scelte e la sostiene nei momenti di instabilità. A due mesi dall’apertura del 66° Salone Nautico Internazionale, in programma a Genova dall’1 al 6 ottobre, nonostante il mercato sia condizionato dalla situazione geopolitica internazionale, gli espositori confermano la loro fiducia nel ritorno al tradizionale posizionamento nel calendario fieristico, consolidando il ruolo del Salone Nautico quale principale strumento dell’Industria nautica. L’evento registra un ulteriore rafforzamento della presenza dei grandi protagonisti della nautica internazionale in maniera sempre più convinta e un’apertura a spazi dedicati a nuove esperienze e nuovi pubblici.



Tra le principali novità dell’edizione figurano la conclusione dei lavori nell’area del Waterfront di Levante e l’utilizzo del nuovo Palasport, oggi finalmente operativo con 74 esercizi commerciali aperti e un intero piano dedicato al food & beverage. L’Arena sportiva ospiterà iniziative pensate per l’incontro tra nautica, innovazione, cultura del mare, istituzioni, formazione e nautica per tutti: un progetto concepito come spazio aperto e accessibile al pubblico, capace di ampliare il racconto della nautica oltre la tradizionale dimensione espositiva.



Significativo l’ulteriore consolidamento della presenza della nautica oltre i 24 metri. Un risultato che conferma il momento positivo del segmento, la fiducia delle aziende nel Salone Nautico Internazionale e la leadership del Made in Italy. Il ritorno al tradizionale posizionamento della manifestazione nel calendario fieristico nel mese di ottobre ha, inoltre, contribuito a rafforzare l’attrattività del Salone quale appuntamento internazionale di riferimento per questo segmento.



Il Salone Nautico svolge da sempre la funzione di accompagnare l’industria, orientarla, accelerarne le dinamiche e sostenerla nei momenti di instabilità. È in questa funzione che la manifestazione trova la propria identità più autentica, come sottolinea lo stesso presidente Piero Formenti: “Il Salone Nautico Internazionale è, prima di tutto, uno strumento al servizio dell’industria nautica da diporto. La scelta di tornare ad ottobre nasce dall’ascolto delle imprese e dalla volontà di rispondere alle esigenze del mercato in una finestra temporale più coerente con le dinamiche del settore. Oggi vediamo una risposta molto positiva da parte degli operatori, che conferma la fiducia nel Salone e nel percorso intrapreso, nonostante la situazione geopolitica internazionale penalizzi in particolare la media e piccola nautica che sono il motore del Salone. Il nostro obiettivo non è semplicemente organizzare una manifestazione di successo, quanto mettere il Salone nelle condizioni di sostenere la competitività dell’industria nautica, favorire il confronto internazionale e creare valore per le imprese e per il Paese.” – Piero Formenti, Presidente Confindustria Nautica.