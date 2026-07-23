È stata consegnata ufficialmente la nuova ala dell’Istituto di Istruzione Superiore “De’ Liguori” a Sant’Agata de’ Goti, realizzata dalla Provincia di Benevento grazie a un finanziamento ministeriale di circa 4,9 milioni di euro. Il nuovo edificio permette di riunire tutte le classi in un’unica sede confortevole, abbattendo al contempo i costi dei fitti passivi per le succursali. L’opera si aggiunge al significativo intervento da 2 milioni di euro inaugurato nel settembre 2024, che ha garantito l’efficientamento energetico della struttura portandola in classe A4, con un risparmio sui consumi di circa il 68%.
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