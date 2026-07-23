Le frizioni in maggioranza accompagnano tutte le consiliature, anche quelle dove la solidità dell’amministrazione appare totalmente indiscussa. Eppure a San Giorgio del Sannio qualche precedente scintilla tra il sindaco Ricci e suoi passata sotto i radar ha condotto gradualmente a un primo, forte scossone, a poco più di due anni dall’inizio del mandato.

Lo attesta una richiesta di accesso agli atti. Uno strumento di trasparenza, utile a conoscere la documentazione prodotta da un ente, che solitamente in un Comune viene sfruttato dai gruppi di opposizione come anche dai cittadini.

E’ insolito invece che l’istanza venga presentata da esponenti di maggioranza, ed è appunto quanto accaduto a San Giorgio. La richiesta è stata formalizzata dalla vicesindaca Giovanna Annese, il capogruppo Marcello Barrasso, il presidente del Consiglio comunale Massimiliano Gaudino e il consigliere Gianluca Melillo. La vicenda avrebbe fatto ugualmente rumore, ma quando nel novero dei firmatari figurano la numero due dell’amministrazione e il capogruppo di maggioranza bisogna osservare con grande attenzione gli equilibri in Consiglio.

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