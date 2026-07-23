Legge su dispositivi digitali e bambini, Ronzulli (Fi): “Uniti è più facile portarla a casa”

Roma, 23 lug. (Adnkronos Salute) – “Quando ci sono i bambini non bisognerebbe mai fare questioni di colore politico. Quindi è importante che si porti avanti questa battaglia tutti insieme, perché sappiamo che quando la squadra è unita si accorciano i tempi ed è più facile portare a casa questa proposta” di legge. “Dobbiamo proteggere i nostri bambini perché siano più liberi domani”. Così la senatrice Licia Ronzulli intervenendo oggi all’incontro organizzato in Senato per presentare la proposta di legge ‘Disposizioni per la regolamentazione dell’esposizione ai dispositivi digitali nei bambini e nelle bambine da zero a tre anni a tutela del loro sviluppo neurocognitivo, fisico e relazionale e per la promozione di un graduale accesso al loro utilizzo durante la minore età’, formulata su iniziativa della senatrice Simona Malpezzi e promossa insieme alla Sip-Società italiana di pediatria e a Fondazione Terre des Hommes Italia Ets. Il testo è sostenuto in maniera bipartisan da parlamentari di tutti i gruppi politici e punta a introdurre Linee guida nazionali sull’esposizione agli schermi dei bambini e bambine, codificandola come prassi estremamente dannosa e da evitare entro i 3 anni di vita.