Sospensione dell’affidamento in prova al servizio sociale e accompagnamento coatto in carcere: è quanto disposto dal magistrato di sorveglianza nei confronti del 43enne G.D., autore di omissione soccorso nei confronti di un anziano da lui investito in città, alcuni giorni fa, e indagato per altri reati commessi durante il periodo di affidamento, tra cui plurimi episodi di truffa e violazioni penali in materia di guida, essendo sprovvisto di idoneo titolo.

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