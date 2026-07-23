Il Pd cittadino decide di non decidere. Almeno per ora. Perché l’altra sera, a casa di Raffaele De Longis, non sarebbe emersa una posizione univoca in merito al voto da esprimere alla Provincia. Meglio rinviare, quindi, e approfondire la questione. Fosse per il documento licenziato dalla direzione provinciale, non ci sarebbe da riflettere: sono escluse scelte che non siano di centrosinistra, quindi l’ipotesi di votare il candidato del centrodestra sarebbe da scartare.

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