Dopo l’aggiudicazione dell’appalto per l’impianto di depurazione a Benevento, lo scorso maggio, c’è un nuovo passo in avanti verso l’apertura del cantiere, con la sottoscrizione del contratto di appalto integrato, che prevede dunque progettazione ed esecuzione dei lavori.
Passaggio che avvicina l’effettiva partenza dei lavori, probabilmente già a settembre o comunque entro l’autunno 2026.
Alla firma presso il Commissariato di Governo erano presenti oltre al commissario Fabio Fatuzzo e al vertice Sogesid (società consulenza Ministero Ambiente) con l’amministratore Errico Stravato; il vertice dell’azienda aggiudicataria, la ‘Di Vincenzo Dino&Co.’; il Rup dell’intervento, ingegnere Lorenzo Nave; i supporti al Rup avvocato Gaetano Agosta ed ingegnere Salvatore Gullotta; avvocato Valentina Zaccheo, componente Cct stazione appaltante; l’avvocato Francesca Rapiarda, ufficio legale della struttura commissariale.
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