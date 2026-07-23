Il sindaco di Colle Sannita, Michele Iapozzuto ha emesso un’ordinanza che vieta di introdurre, vendere e somministrare bevande in bottiglie, contenitori e bicchieri di vetro e lattine, nell’ambito delle manifestazioni ‘Birra al Borgo – Festival delle Birre artigianli’ del 23-24-25-26-27 luglio 2026.

Come spiega il primo cittadino, nella circolare del Ministero dell’Interno che riguarda le misure attinenti alla Safety, proprie della organizzazione delle manifestazioni pubbliche, viene indicata “la valutazione di provvedimenti finalizzati al divieto di somministrazione e vendita di alcolici e altre bevande in bottiglie di vetro e lattine, che possono costituire un pericolo per la pubblica incolumità.

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