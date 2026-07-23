Nell’ambito di servizi nel settore turistico-ricettivo, i Carabinieri di San Giorgio del Sannio, insieme al personale del Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione dell’Asl di Benevento, hanno effettuato un’ispezione presso una struttura alberghiera del comprensorio. Nel corso degli accertamenti sono state riscontrate carenze relative ai requisiti igienico-sanitari, nonché la mancanza del registro di autocontrollo Haccp, documento essenziale per garantire la corretta gestione e la sicurezza degli alimenti somministrati agli ospiti.

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