Due anni di intensa attività amministrativa, con interventi che spaziano dalle opere pubbliche alla riqualificazione del territorio, fino ai servizi per cittadini e imprese.

L’Amministrazione guidata dal sindaco Salvatore Coletta continua a imprimere un ritmo sostenuto all’azione di governo, confermando la volontà di intercettare ogni opportunità di sviluppo e innovazione per il paese. L’ultimo provvedimento approvato dalla Giunta comunale rappresenta un ulteriore tassello di questo percorso. È stato infatti dato il via libera al Protocollo d’Intesa con Enel X Way Italia S.r.l. per la realizzazione di una rete di infrastrutture di ricarica dedicate ai veicoli elettrici sul territorio comunale.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia