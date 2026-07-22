L’Ufficio Postale di Montesarchio, situato in via Cervinara 12 è chiuso al pubblico per consentire la realizzazione di lavori infrastrutturali nell’ambito del progetto Polis. La riapertura è prevista, salvo imprevisti, per l’11 agosto 2026.

Durante il periodo di chiusura, come da comunicazioni pervenute da Poste Italiane, l’utenza sarà indirizzata presso l’Ufficio Postale di Bonea, in via Carre 15, dove sarà possibile effettuare tutte le operazioni normalmente disponibili presso l’ufficio di Montesarchio, compreso il ritiro della corrispondenza in giacenza. L’ufficio di Bonea sarà aperto dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 19.05 e il sabato dalle 8.20 alle 12.35.

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