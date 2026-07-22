Con il passaggio in via emergenziale del Trasporto pubblico locale da Trotta bus ad Air Campania, previsto per il prossimo 1° agosto, si avvia a conclusione una delle vertenze più complesse e tese degli ultimi mesi nel territorio sannita. Un cambio di guardia fondamentale per garantire ai cittadini un servizio stabile ed efficiente, ma che lascia ancora aperti nodi cruciali sul fronte dei diritti e delle garanzie occupazionali.

A tracciare il bilancio e a fare chiarezza sulla vicenda sono le sigle sindacali regionali e provinciali Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Ugl Autoferrotranvieri e Faisa Cisal, che rivendicano il ruolo centrale svolto nel tutelare i lavoratori di fronte a una situazione di profonda incertezza.

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