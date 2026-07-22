Su il sipario. Dopo settimane di attesa, è arrivato il giorno che segna simbolicamente l’inizio della nuova stagione. Oggi il Benevento conoscerà il proprio cammino nel campionato di Serie B 2026-2027, la sesta avventura della sua storia nel torneo cadetto. L’appuntamento è fissato per le ore 18 al Teatro dei Filarmonici di Ascoli Piceno, cornice scelta dalla Lega B per la presentazione ufficiale del calendario della 95esima edizione del campionato, dove in rappresentanza della Strega ci saranno Emanuele Padella e Alessandro Cilento. Sarà il primo vero momento capace di dare forma alla stagione giallorossa, delineando il percorso che accompagnerà la squadra di Antonio Floro Flores dal debutto del 22 agosto – con possibilità di anticiparlo con l’open day del 21 – fino alla conclusione della regular season prevista a metà maggio.

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