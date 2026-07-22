Da San Lorenzo Maggiore, in provincia di Benevento, parte un appello che fotografa la condizione di tantissime realtà italiane. Una richiesta che nasce da un piccolo comune delle aree interne, ma che interpreta le preoccupazioni di migliaia di cittadini, famiglie e amministratori locali che, da Nord a Sud, vedono le proprie scuole sempre più esposte al rischio di ridimensionamento o chiusura a causa dell’applicazione di parametri numerici sempre più rigidi.

L’obiettivo è trasformare una preoccupazione locale in una riflessione nazionale, affinché il futuro della scuola nei piccoli comuni torni a essere una priorità del Paese.

L’iniziativa nasce nell’ambito della Festa dello Studente 2026, promossa da don Leucio Cutillo, parroco della Parrocchia San Lorenzo Martire, insieme all’autore televisivo Gabriele Di Marzo, con la partecipazione dell’Amministrazione Comunale e del Sindaco Carlo Iannotti.

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