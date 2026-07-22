“Vi chiedo un sostegno per il Sindaco di Ceppaloni, Claudio Cataudo. Un mio amico, una persona per bene, un ottimo amministratore, un uomo di centrodestra”.

E’ l’appello del senatore Domenico Matera agli amministratori di Fratelli d’Italia.“Il nostro obiettivo è stato e resta la ricerca dell’unità della coalizione anche a costo di sacrifici per una legittima rivendicazione per un candidato di Fratelli d’Italia: così è stato in questa circostanza ma va bene così. Abbiamo contribuito in maniera determinante alla candidatura di Claudio Cataudo, garantendo oltre il 50% delle firme presentate a suo sostegno ed insistendo sul suo nome anche quando sembrava difficile arrivare ad una sintesi. Adesso siamo dinanzi ad una tappa cruciale per il nostro Sannio: vincere questa sfida significherebbe porre le basi per una stagione di rinascita che interesserà ogni Comune della Provincia di Benevento. Per questo chiedo il contributo di ognuno di voi, spronandovi a coinvolgere anche i vostri colleghi amministratori, magari civici o di altra estrazione politica. Confido in voi e sono certo che la coalizione di centrodestra otterrà un ottimo risultato. Lavoreremo in questi ultimi giorni, come abbiamo fatto negli ultimi mesi, nell’interesse unico della coalizione e della vittoria finale. Anche in questa tornata elettorale Fratelli d’Italia farà la sua parte, speriamo che ognuno faccia la propria”.