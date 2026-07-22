Resta caratterizzato da una contrapposizione marcata questo primo scorcio di consiliatura a Calvi, dove il gruppo di opposizione ‘Per Calvi’ continua a portare un pressing alto.
L’ultimo sollecito dei consiglieri Paolo Vesce e Mario Mirra arriva in materia di programmazione del territorio: il Piano urbanistico, sostiene il duo, rischia di restare bloccato.
Sollecitazione condita da critiche di immobilismo, che però sono state respinte al mittente dalla maggioranza.
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