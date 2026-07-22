Ha investito un uomo di 70 anni mentre attraversava regolarmente la carreggiata sulle strisce pedonali, provocandogli gravi lesioni, per poi allontanarsi senza prestare soccorso. Al termine di una complessa attività d’indagine, gli agenti della Polizia Municipale di Benevento hanno identificato il presunto responsabile, un quarantenne residente in città, dagli accertamenti eseguiti, è risultato inoltre circolare privo di patente di guida.

L’incidente si è verificato nei giorni scorsi. Il pedone, immediatamente soccorso dal personale del 118, è stato trasportato in ospedale, dove i sanitari gli hanno riscontrato lesioni di particolare gravità.

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