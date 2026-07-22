Poca attenzione al porta a porta, che causa un abbassamento della qualità del servizio.Il richiamo arriva dall’amministrazione comunale di Ceppaloni, che ha ravvisato nelle ultime settimane “numerose anomalie” nei conferimenti della frazione indifferenziata e il mancato rispetto del calendario. Tali comportamenti – si legge nella nota diramata ieri dal Comune – compromettono la qualità del servizio, determinano disagi agli operatori addetti alla raccolta e incidono negativamente sui risultati raggiunti dal nostro Comune in materia di raccolta differenziata, con possibili ripercussioni anche sui costi sostenuti dall’intera collettività”.

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