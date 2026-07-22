Sono state pubblicate all’albo pretorio le graduatorie delle istanze ammesse, delle istanze ammesse ma non rientranti nella copertura dell’importo ministeriale e l’elenco degli esclusi relativamente all’avviso pubblico rivolto a nuclei familiari residenti nel capoluogo per il contributo alla frequenza dei propri figli di età compresa tra i 3 e i 14 anni ai centri estivi (Campi Solari) convenzionati con il Comune di Benevento per il periodo che va dal 1° luglio al 12 settembre.

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