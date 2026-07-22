Problemi per il tradizionale concerto di inizio agosto a Circello, che da molti anni accoglie i grandi nomi della musica italiana in concerti estivi gratuiti.

L’anno scorso, infatti, si esibirono i The Kolors, con un concerto che fu anche un successo di pubblico, accorso da tutta la Provincia, mentre l’anno prima c’era stato il concerto di Anna Tatangelo.

Il grande evento, stavolta, avrebbe dovuto tenersi il 3 agosto con il concerto di Noemi, tra le più talentuose artiste italiane. Ma, come da comunicato ufficiale di Friends & Partners, società di management dell’artista, a seguito dell’incidente occorso a Noemi domenica 19 luglio 2026, il tour è momentaneamente sospeso e ripartirà dal 16 agosto 2026.

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