Assolegno, Daniele Servadio è il nuovo presidente

Roma, 22 lug. (Adnkronos) – Il Consiglio di Presidenza di Assolegno di FederlegnoArredo ha eletto Daniele Servadio alla presidenza dell’associazione, che rappresenta le imprese delle prime lavorazioni e delle costruzioni in legno, per il quadriennio 2026-2030. Tra gli obiettivi del nuovo presidente, la difesa della competitività delle imprese italiane, il rafforzamento del comparto e la valorizzazione del ruolo del legno strutturale nella transizione sostenibile, promuovendo una visione della filiera non solo come espressione di un materiale rinnovabile, ma come settore industriale strategico fondato su competenze, innovazione e qualità normativa.

”La sostenibilità, la decarbonizzazione e la sicurezza del territorio sono oggi driver di mercato definiti a livello europeo e nazionale. In questo scenario il legno può esprimere pienamente il proprio valore, grazie a una filiera che unisce competenze, innovazione e capacità progettuale. Costruire in legno richiede competenze specialistiche, rigore progettuale e standard qualitativi elevati. La nostra sfida è consolidare il ruolo del legno strutturale come componente strategica dell’edilizia contemporanea, valorizzando il patrimonio di conoscenze delle imprese e accompagnando lo sviluppo del comparto”, dichiara Servadio

”Ringrazio il Consiglio di Presidenza per la fiducia accordatami e il presidente uscente Claudio Giust per il lavoro svolto alla guida dell’associazione negli ultimi anni. Nel corso del mandato lavoreremo per rafforzare il dialogo con le istituzioni e gli stakeholder, sostenere la competitività delle imprese e valorizzare il contributo della filiera del legno strutturale alla transizione sostenibile, anche in termini di efficienza energetica, sicurezza sismica e riduzione dell’impronta ambientale”.

Tra le priorità del mandato, anche la valorizzazione del patrimonio forestale nazionale, incentivando la filiera corta e la prima lavorazione attraverso sinergie con le imprese boschive e le segherie locali, con ricadute positive sull’intera filiera legno-arredo. Grande attenzione anche al rafforzamento del capitale umano e delle competenze necessarie ad accompagnare l’evoluzione del settore, agevolando un dialogo sempre più stretto sui territori col mondo della formazione.

Assolegno è una delle associazioni statutarie di FederlegnoArredo, promuove la qualità e la sostenibilità dell’edilizia in legno, opera in costante dialogo con le istituzioni e le principali associazioni di settore, in Italia e in Europa, i cluster nazionali e territoriali e gli organismi tecnici di riferimento, con l’obiettivo di sostenere la crescita e la competitività del comparto.

Ad affiancare per i prossimi quattro anni il presidente sarà il nuovo Consiglio di Presidenza di Assolegno, così composto: Cristian Cozzi (Consigliere Incaricato Gruppo Case) Marino De Santa (Consigliere Incaricato Gruppo Costruttori), Adriano Domini (Consigliere Gruppo Prime Lavorazioni), Claudio Giust (Consigliere Gruppo Case), Luigi Iavarone (Consigliere Gruppo Prime Lavorazioni), Onofrio Mattina (Consigliere Gruppo Costruttori), Simone Claudio Panichi (Consigliere Incaricato Gruppo Prime Lavorazioni), Annalisa Rainoldi (Consigliera Gruppo Prime Lavorazioni).





