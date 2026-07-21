Diga di Campolattaro: completati i lavori alla traversa Tammarecchia, un’opera strategica per la sicurezza idraulica e la difesa della città di Benevento. Il Presidente dell’Asea, Giovanni Mastrocinque, e il Presidente della Provincia di Benevento, Nino Lombardi, annunciano il completamento dei lavori e il prossimo varo, entro la fine di questo mese, dell’opera di presa sul torrente Tammarecchia, affluente del fiume Tammaro. Si tratta di un importante traguardo per la sicurezza idraulica e la difesa del territorio sannita. I lavori, affidati alla ditta Barone Costruzioni S. r. l. per un importo complessivo di oltre 202 mila euro, sono stati ultimati in linea con i programmi aziendali. L’intervento si inserisce nel quadro delle attività di incremento della sicurezza dell’infrastruttura, finanziate nell’ambito degli Accordi collegati alle Delibere CIPE.

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