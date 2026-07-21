Le condizioni del campo sportivo ‘Don Guido Chiavelli’ sono state recentemente al centro dello scontro politico a San Giorgio del Sannio. L’erba alta ha testimoniato la “dismissione” del rettangolo di gioco, con la società Football club San Giorgio che ha preferito allenarsi e giocare le partite in casa su campi in trasferta. Non solo, perché le opposizioni hanno anche puntato il dito verso la mancata partecipazione ad avvisi pubblici che avrebbero potuto consentire di portare a casa finanziamenti per l’ammodernamento dell’impianto sportivo di via Baldassarre. Ora, il Comune ha pubblicato un bando per individuare un nuovo gestore.

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