Grande successo all’Anfiteatro del Parco Archeologico di Pompei per il concerto diretto dal Maestro Riccardo Muti, nell’ambito della terza edizione della rassegna “Beats of Pompeii 2026”, che ha visto la partecipazione dell’Orchestra Giovanile “Luigi Cherubini” e di circa cento studenti provenienti dai Conservatori della Campania.

Davanti a un pubblico di oltre duemila spettatori, il Maestro Muti ha guidato un programma dedicato alla grande tradizione sinfonica e operistica italiana, trasformando il suggestivo scenario dell’Anfiteatro in un luogo di straordinaria sintesi tra patrimonio storico e cultura musicale.

Particolarmente significativo il progetto artistico e formativo promosso dal Maestro, che ha consentito agli studenti dei Conservatori di Napoli, Benevento, Avellino e Salerno di condividere il palcoscenico con i professori dell’Orchestra Cherubini, vivendo un’esperienza di altissimo valore umano e professionale. Un’iniziativa che conferma la visione di Riccardo Muti, da sempre convinto che la formazione musicale trovi la sua massima espressione nel confronto diretto con i grandi interpreti e nella pratica orchestrale condivisa.

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