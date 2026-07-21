Provinciali, Cataudo: «Se eletto, azzererò subito i vertici delle aziende partecipate»

“Appena eletto Presidente della Provincia di Benevento procederò, nei termini previsti dalla legge, all’azzeramento di tutti i vertici e dei Consigli di Amministrazione delle società partecipate della Provincia”.

Lo dichiara Claudio Cataudo, candidato alla Presidenza della Provincia di Benevento, che indica come priorità il ripristino della trasparenza e dell’interesse pubblico nella gestione degli enti partecipati. “È arrivato il momento di spezzare un sistema di potere che, negli anni, ha trasformato le partecipate in strumenti della politica. Oggi rispondono al sistema Mastella; con la mia amministrazione risponderanno esclusivamente al territorio, ai cittadini e agli amministratori locali, nel pieno rispetto delle regole e dell’interesse pubblico”. Per Cataudo è necessario imprimere una netta discontinuità nella gestione della Provincia. “Basta poltrone e basta gestione del potere. Chi ricopre ruoli di responsabilità dovrà farlo esclusivamente nell’interesse della collettività”.

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