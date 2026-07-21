Le opere abusive in contrada Difesa vanno demolite. E’ quanto statuisce un’ordinanza adottata dal Comune di Pietrelcina, che prende le mosse da un sopralluogo dei tecnici del Comune del 17 luglio scorso. Nel verbale si accerta che un residente ha eseguito dei lavori senza titoli edilizi: strutture in tufo e tettoie con coperture in lamiera (una annessa a una stalla) che come attesta il verbale dei tecnici sono state costruite in maniera abusiva. Da qui l’obbligo per il proprietario di abbattere tutto a proprie spese entro 90 giorni dalla notifica dell’ordinanza.