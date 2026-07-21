«Adesso basta. La pazienza di commercianti e residenti è terminata. Per l’ennesima volta Piazza Cardinal Bartolomeo Pacca viene chiusa al traffico e alla fruizione pubblica, questa volta per il rifacimento della segnaletica orizzontale. Una decisione che arriva a pochi giorni dalla precedente chiusura di due giornate per lo svolgimento di concerti. In appena una settimana il cuore commerciale della città è stato paralizzato per quattro giorni. Un fatto che riteniamo inaccettabile».

È la dura presa di posizione dei commercianti e dei residenti di Corso Dante e Piazza Cardinal Bartolomeo Pacca.

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