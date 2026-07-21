Il consigliere regionale Pellegrino Mastella ha ricevuto dal vicepresidente e assessore ai Trasporti della Regione Campania, Mario Casillo, la risposta all’interrogazione presentata nel mese di aprile finalizzata a fare piena luce sullo stato di attuazione degli interventi di ammodernamento, elettrificazione e riattivazione della linea ferroviaria Benevento–Cancello, meglio conosciuta come ferrovia della Valle Caudina, infrastruttura ritenuta strategica per la mobilità delle aree interne e per il collegamento tra il Sannio, l’Irpinia e l’area metropolitana di Napoli.

Dalla relazione trasmessa, basata sulle informazioni fornite da EAV in qualità di soggetto attuatore, emerge innanzitutto un quadro complessivo degli investimenti pari a circa 161,77 milioni di euro, articolati in tre macro-interventi che riguardano il sistema di segnalamento, il potenziamento e ammodernamento della linea e l’adeguamento delle gallerie agli standard di sicurezza più recenti . Un dato rilevante che conferma la portata dell’opera ma che, allo stesso tempo, impone una rigorosa verifica dello stato di avanzamento e del rispetto delle tempistiche.

Per quanto concerne il sistema di segnalamento SCMT, fondamentale per l’adeguamento tecnologico della linea, la Regione evidenzia un avanzamento fisico superiore al 94% e contabile dell’85% . Tuttavia, una parte delle attività risulta sospesa dal luglio 2025 per consentire il rispetto delle scadenze legate agli interventi finanziati con fondi PNRR relativi al rinnovo dell’armamento ferroviario . Una scelta tecnica che ha inevitabilmente inciso sui tempi complessivi, ma che è stata ritenuta necessaria per non compromettere l’utilizzo delle risorse europee.

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