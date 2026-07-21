Non si placa l’ondata di caldo torrido che sta investendo il Sannio. La Protezione Civile Regionale ha disposto una proroga di ulteriori 41 ore per l’allerta meteo da rischio ondate di calore. Il nuovo provvedimento è scattato ufficialmente dalle 20 di ieri, lunedì 20 luglio.

In linea con le direttive regionali, il sindaco di Benevento, Clemente Mastella, ha rivolto un accorato invito alla cittadinanza affinché vengano rispettate le fondamentali norme di sicurezza, emanando al contempo precise raccomandazioni per i luoghi di lavoro e le attività commerciali.

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