Non serviva di certo la seconda recita stagionale per vederci chiaro. Il Benevento aveva e ha le idee chiare sul da farsi, anche in questa fase di apparente immobilismo. All’esterno può sembrare che il mercato della Strega abbia rallentato, ma in realtà è cambiato il tipo di lavoro. I contatti proseguono, i giri perlustrativi pure, così come i sondaggi. Rispetto alla prima fase, il club di via Santa Colomba ha scelto di non forzare la mano e attendere. La ragione principale è economica. Le richieste formulate dai club proprietari dei cartellini di diversi obiettivi sono ritenute elevate, per certi versi fuori mercato. C’è la convinzione in casa Benevento che le cifre richieste oggi potrebbero ridimensionarsi già fra qualche giorno.

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