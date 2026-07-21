Visti i ritardi, considerati spropositati rispetto ai tempi assicurati da parte dell’amministrazione, dieci consiglieri di opposizione hanno proposto un ordine del giorno al fine di fare chiarezza sul percorso di uscita dal dissesto finanziario del Comune di Benevento.

“Alla luce delle indicazioni fornite in Aula dall’Amministrazione durante la seduta di question time del 26 marzo 2025, quando era stato prospettato un orizzonte temporale di circa 10 mesi per il completamento di tutti i pagamenti, i consiglieri comunali del centrosinistra Floriana Fioretti, Raffaele De Longis, Giovanni De Lorenzo, Francesco Farese, Marialetizia Varricchio, Giovanna Megna, Angelo Miceli, Angelo Moretti, Luigi Diego Perifano e Vincenzo Sguera hanno formalmente depositato un Ordine del Giorno indirizzato al Sindaco Clemente Mastella, all’Assessore al Bilancio Razzano e al Consiglio Comunale.

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