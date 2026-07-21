Passano le settimane, i lavori avanzano, ma a Calvi resta acceso un grande punto interrogativo sulla conclusione del cantiere della nuova scuola dell’infanzia entro i termini imposti dal Pnrr.

Il tema è stato portato alla ribalta dal sindaco Vincenzo Parziale in occasione dell’insediamento della nuova amministrazione, e in un successivo Consiglio comunale sono state fornite altre informazioni, poco tranquillizzanti: l’opera rientra tra quelle con scadenza al 31 agosto prossimo, ma completare l’intervento entro quella data appare una sfida ardua.

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