Blue Green Economy Award 2026, pubblicate le aziende finaliste e i Premi Speciali

Roma, 21 lug. (Adnkronos) – Sono state selezionate le aziende finaliste della terza edizione del “Blue Green Economy Award”, il riconoscimento promosso dall’Associazione For Human Community, nell’ambito del network Comunicazione Italiana, dedicato alle imprese e alle organizzazioni che si distinguono per progetti e iniziative nei campi della sostenibilità ambientale, sociale ed economica e della Blue Economy.

L’edizione 2026 ha registrato 238 candidature ammesse alla valutazione, confermando la crescita del Premio, che aveva raccolto 198 candidature nel 2024 e oltre 220 nel 2025.

Aziende finaliste rigorosamente in ordine alfabetico: Nella categoria Sostenibilità Ambientale

GRANDI IMPRESE:

Decathlon Italia srl

La Lucente SpA Ospedale Galeazzi S.p.A.

Pettenon Cosmetics S.p.A. società benefit Sanofi Srl