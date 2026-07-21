Blue Green Economy Award 2026, pubblicate le aziende finaliste e i Premi Speciali

Roma, 21 lug. (Adnkronos) – Sono state selezionate le aziende finaliste della terza edizione del “Blue Green Economy Award”, il riconoscimento promosso dall’Associazione For Human Community, nell’ambito del network Comunicazione Italiana, dedicato alle imprese e alle organizzazioni che si distinguono per progetti e iniziative nei campi della sostenibilità ambientale, sociale ed economica e della Blue Economy.

L’edizione 2026 ha registrato 238 candidature ammesse alla valutazione, confermando la crescita del Premio, che aveva raccolto 198 candidature nel 2024 e oltre 220 nel 2025.

Aziende finaliste rigorosamente in ordine alfabetico: Nella categoria Sostenibilità Ambientale

GRANDI IMPRESE:

Decathlon Italia srl

La Lucente SpA Ospedale Galeazzi S.p.A.

Pettenon Cosmetics S.p.A. società benefit Sanofi Srl

MEDIE IMPRESE:

Carapelli Firenze spa ETT SpA (Gruppo Deda) Gi.Metal SRL

Mi.No.Ter. S.p.A. (UNA HOTELS T Hotel di Cagliari) Near spa benefit

PICCOLE IMPRESE:

Crossing srl

Limenet Srl società benefit Prati Armati Srl

Santeria SpA società benefit Tages Capital SGR S.p.A.

Nella categoria Sostenibilità Sociale: GRANDI IMPRESE:

A2A S.p.A.

ANM Azienda Napoletana Mobilità S.p.A. Fastweb S.p.a. (Fastweb Digital Academy) Università degli Studi di Napoli Federico II Wind Tre S.p.A.