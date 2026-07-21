Benevento, la maglia celebrativa è un omaggio ai 20 anni di era Vigorito

E’ partita dallo store ufficiale di via del Pomerio la lunga marcia che porterà alla scoperta delle nuove maglie del Benevento per la stagione 2026/2027. Nel pomeriggio di ieri, è stato alzato il sipario sui primi due kit della nuova collezione: la maglia celebrativa dedicata ai vent’anni dell’era Vigorito e la prima divisa destinata ai portieri. Davanti a una ventina di tifosi che hanno sfidato il caldo pur di essere presenti e che sono stati premiati con uno sconto del 20% sull’acquisto dei nuovi kit gara, il Benevento ha mostrato una casacca dal forte valore simbolico.

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