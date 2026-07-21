Benevento, la maglia celebrativa è un omaggio ai 20 anni di era Vigorito

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E’ partita dallo store ufficiale di via del Pomerio la lunga marcia che porterà alla scoperta delle nuove maglie del Benevento per la stagione 2026/2027. Nel pomeriggio di ieri, è stato alzato il sipario sui primi due kit della nuova collezione: la maglia celebrativa dedicata ai vent’anni dell’era Vigorito e la prima divisa destinata ai portieri. Davanti a una ventina di tifosi che hanno sfidato il caldo pur di essere presenti e che sono stati premiati con uno sconto del 20% sull’acquisto dei nuovi kit gara, il Benevento ha mostrato una casacca dal forte valore simbolico.

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