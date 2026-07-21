Un violento scontro tra un’auto e un mezzo pesante si è verificato ieri pomeriggio a Montesarchio, precisamente in via San Martino, nei pressi del supermercato MD. Le cause del pauroso incidente sono tuttora al vaglio degli agenti della Polizia Municipale, impegnati nei rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.

Ad avere la peggio nel terribile impatto è stata la vettura, uscita completamente distrutta dallo scontro (sebbene anche il camion abbia riportato danni ingenti). La conducente dell’auto è rimasta intrappolata nell’abitacolo accartocciato.

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